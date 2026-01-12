16:12  12 января
12 января 2026, 14:59

"Мама, я боюсь!": как семьи вынуждены покидать дома под обстрелами в Кушугуме

12 января 2026, 14:59
Читайте також українською мовою
Фото: "Справжнє"
Кушугум – центральный поселок одноименной общины Запорожской области, расположенный в 15 км от фронта. 2 января областная военная администрация приказала провести обязательную эвакуацию детей из поселка: здесь проживают около 600 детей

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

Для многих семей это стало шоком. Жительница Кушугума Екатерина Мурашова признается, что не планировала уезжать: семья недавно переехала в собственный дом, где ведутся ремонтные работы.

"Наконец-то заехали в дом. Закупили кровати для детей, каждый имеет отдельную комнату. Планировали сделать ванную, подготовили место для бойлера, провели трубы… А теперь придется собирать вещи", – рассказывает женщина.

Екатерина. Фото: "Справжнє"

Дети тоже не скрывают разочарования. Старший сын Артем Мурашов говорит: "Честно, очень не хочется уезжать. Здесь все мои друзья, я прожил здесь почти 15 лет".

Семья поедет в Запорожье, где их примет кума, у которого есть свободная квартира. Местные власти обещают материальную помощь – по 10 800 грн на каждого члена семьи, а переселенцев поселят в общежитиях с учетом пожеланий по поводу расположения и близости к работе или школе.

Последствия ударов по Кушугуму. Фото: "Справжнє"

Главная причина эвакуации – усиление обстрелов. За последние полгода ситуация только усугублялась: в декабре авиабомбы россиян попали рядом с местной гимназией, ранив женщину с ребенком. Местные жители сообщают о ежедневных атаках, вызывающих страх у детей.

Кушугум в антидроновых сетках. Фото: "Справжнє"

Алина вместе с 16-летней дочерью, которая все больше пугается взрывов, тоже готовится к эвакуации.

"Ночью вздрагивает, вскакивает, плачет. Кричит: "Мама, я боюсь, мама, мне страшно, мама, что делать, куда бежать?". Бежать, как вы понимаете, здесь некуда. В подвал залезешь – тебя засыплет, и не вылезешь оттуда никогда", – рассказывает женщина.

Признается: несмотря ни на что, уезжать не хочет. Впрочем, до конца месяца все же соберутся и поедут в Днепр – к родителям мужчины.

Заместитель председателя поссовета Владислав Василега объясняет, что эвакуацию проводят превентивно, чтобы дать родителям время спокойно организовать переезд и подготовить детей. Сейчас Кушугуме проживают около 8 500 человек, часть из которых – временные переселенцы из соседней Малокатериновки, практически разрушенной обстрелами.

В пятницу, 9 января, запорожские полицейские увезли из Кушугума еще 19 детей с родителями, продолжая эвакуационные мероприятия.

Напомним, в конце декабря в Черниговской области была объявлена обязательная эвакуация населения из 14 пограничных сел. Ее должны завершить в течение 30 дней.

