Новая модификация "Герани" одновременно несет ПЗРК и боевую часть – ГУР

Фото: ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

На портале War&Sanctions в разделе "Компоненты в оружии" обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотника "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.

Ранее в ГУР МО сообщали о применении "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Теперь раскрыты детали новой конфигурации беспилотника – с ПЗРК "Ива" на борту.

Применение данной модификации подразумевает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

При обнаружении воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый – запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй – после охлаждения до требуемой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата головки самонаведения цели.

Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может производиться оператором.

Набор блоков и компонентов стандартен для БПЛА: полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и т.д.

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем – автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Страны происхождения остальной электронной компонентной базы – США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания. Полный список компонентов с маркировкой и фотоматериалами доступен на портале War&Sanctions.

Как подчеркнули в ГУР, обнародование таких данных направлено на разоблачение технологических цепей российской военной агрессии и содействие усилению международного санкционного давления.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ адаптировала FPV-дрон "Молния", установив Starlink и камеру. БПЛА предназначен для ведения воздушной разведки.