За добу українські прикордонники знищили понад 20 ворожих безпілотників
Минулої доби під час повітряних атак росії на територію України військовослужбовці Державної прикордонної служби України збили 18 Shahed-131/136 та 5 «гербер»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Переважну більшість смертоносниних ворожих БпЛА – 14 "шахедів" та 4 "гербери" – прикордонники вразили на Чернігівщині, решту – на Сумщині, Донеччині та Одещині.
"Кожен збитий дрон це врятовані життя мирних мешканців та збережена інфраструктура", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.
Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту бойову частину і ПЗРК – ГУРВсі новини »
12 січня 2026, 10:56ППО знешкодила 135 зі 156 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
12 січня 2026, 09:12Росіяни атакували Україну 154 безпілотниками, є влучання та падіння на 20 локаціях
11 січня 2026, 09:25
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
12 січня 2026, 16:12Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »