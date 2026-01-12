За добу українські прикордонники знищили понад 20 ворожих безпілотників

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Минулої доби під час повітряних атак росії на територію України військовослужбовці Державної прикордонної служби України збили 18 Shahed-131/136 та 5 «гербер»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Переважну більшість смертоносниних ворожих БпЛА – 14 "шахедів" та 4 "гербери" – прикордонники вразили на Чернігівщині, решту – на Сумщині, Донеччині та Одещині.

"Кожен збитий дрон це врятовані життя мирних мешканців та збережена інфраструктура", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.