14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
12 січня 2026, 12:49

За добу українські прикордонники знищили понад 20 ворожих безпілотників

12 січня 2026, 12:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Минулої доби під час повітряних атак росії на територію України військовослужбовці Державної прикордонної служби України збили 18 Shahed-131/136 та 5 «гербер»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Переважну більшість смертоносниних ворожих БпЛА – 14 "шахедів" та 4 "гербери" – прикордонники вразили на Чернігівщині, решту – на Сумщині, Донеччині та Одещині.

"Кожен збитий дрон це врятовані життя мирних мешканців та збережена інфраструктура", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.

БПЛА прикордонники ДПСУ війна
Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту бойову частину і ПЗРК – ГУР
12 січня 2026, 10:56
ППО знешкодила 135 зі 156 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
12 січня 2026, 09:12
Росіяни атакували Україну 154 безпілотниками, є влучання та падіння на 20 локаціях
11 січня 2026, 09:25
06 січня 2026
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
12 січня 2026, 16:12
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
12 січня 2026, 15:15
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
12 січня 2026, 13:59
