Весь Киев переходит на экстренные отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

По команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему городу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему городу", – говорится в сообщении.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

В случае перемен энергетики обещают оперативно информировать потребителей в своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, в Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район. Там вспыхнул пожар.