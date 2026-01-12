В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 13 января, в Украине будет царить морозная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь будет холоднее всего в северных областях, -15…-20 градусов. На остальной территории -10...-14 градусов, на юге и в Закарпатье -6...-12 градусов.

В течение дня вторника в северных регионах будет -10...-14 градусов, на остальной территории -6...-9 градусов.

Снег пройдет завтра в западных областях Украины, атмосферный фронт хвостиком будет метать, однако в большинстве областей – без существенных осадков, антициклонический характер погоды.

В Киеве 13 января ночью до -18 градусов, а днем -12 градусов.

Ранее мы сообщали о том, какова погода в январе 2026 года. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.