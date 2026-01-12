16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 16:12

В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов

12 января 2026, 16:12
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 13 января, в Украине будет царить морозная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь будет холоднее всего в северных областях, -15…-20 градусов. На остальной территории -10...-14 градусов, на юге и в Закарпатье -6...-12 градусов.

В течение дня вторника в северных регионах будет -10...-14 градусов, на остальной территории -6...-9 градусов.

Снег пройдет завтра в западных областях Украины, атмосферный фронт хвостиком будет метать, однако в большинстве областей – без существенных осадков, антициклонический характер погоды.

В Киеве 13 января ночью до -18 градусов, а днем -12 градусов.

Ранее мы сообщали о том, какова погода в январе 2026 года. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

погода прогноз Синоптики мороз зима
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
