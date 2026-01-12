16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 15:24

Российские дроны атакуют объекты инфраструктуры Кривого Рога

12 января 2026, 15:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

"Шахеды" атакуют инфраструктуру Кривого Рога на Днепропетровщине

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, российские дроны типа "шахед" 12 января атакуют объекты инфраструктуры города Кривого Рога.

"Кривой Рог снова под шахидной атакой. Все слышали взрывы. Атакуют объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Напомним, россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге. Это произошло вечером 8 января.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Кривой Рог атака РФ война
ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12
Россияне атаковали Днепропетровщину FPV-дронами и артиллерией: повреждены дома
12 января 2026, 07:38
Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения
11 января 2026, 11:19
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
13 января по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии
12 января 2026, 18:29
Завтра Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств
12 января 2026, 18:17
На Львовщине адвокат требовала взятку за документы о воспитании маленького ребенка
12 января 2026, 17:15
В Украине из-за перебоев электроснабжения "легли" реестры Минюста
12 января 2026, 16:56
Обещал "вернуть зрение": на Закарпатье мошенник выманил у пенсионеров миллион
12 января 2026, 16:35
Народные депутаты не поддержали отставку главы СБУ
12 января 2026, 16:25
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
12 января 2026, 16:12
На Днепропетровщине двухлетний ребенок отравился водой из колодца
12 января 2026, 15:15
"Мама, я боюсь!": как семьи вынуждены покидать дома под обстрелами в Кушугуме
12 января 2026, 14:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »