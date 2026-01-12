Российские дроны атакуют объекты инфраструктуры Кривого Рога

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, российские дроны типа "шахед" 12 января атакуют объекты инфраструктуры города Кривого Рога.

"Кривой Рог снова под шахидной атакой. Все слышали взрывы. Атакуют объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Напомним, россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге. Это произошло вечером 8 января.