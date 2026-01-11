Россияне атаковали Украину 154 беспилотниками, есть попадание и падение на 20 локациях
В ночь на воскресенье, 11 января враг применил 154 БпЛА, из которых 125 признаны Воздушными силами как сбитые или подавленные
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.
По данным военных, зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.
По состоянию на утро атака продолжается.
Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 11 января. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных армий РФ.
