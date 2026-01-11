09:59  11 января
11 января 2026, 09:25

Россияне атаковали Украину 154 беспилотниками, есть попадание и падение на 20 локациях

11 января 2026, 09:25
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на воскресенье, 11 января враг применил 154 БпЛА, из которых 125 признаны Воздушными силами как сбитые или подавленные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

По данным военных, зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

По состоянию на утро атака продолжается.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 11 января. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных армий РФ.

РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
09 января 2026, 18:39
Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву после ночных ударов
09 января 2026, 10:27
Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В 2026 году хаос в мире будет только усиливаться
11 января 2026, 12:22
Для украинских военных создадут шевроны с буковинской вышивкой
11 января 2026, 11:59
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 11:37
Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения
11 января 2026, 11:19
РФ применила против Украины новый ударный беспилотник
11 января 2026, 10:55
В Запорожской области произошел полный блекаут
11 января 2026, 10:37
РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
11 января 2026, 09:59
В энергосистеме Украины вводят аварийные отключения света
11 января 2026, 09:35
Потери РФ по состоянию на 11 января: Генштаб обновил данные
11 января 2026, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
