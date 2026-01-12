Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 января армия РФ атаковала Украину 156 ударными БпЛА типа "Shahed, Гербера" и беспилотниками других типов, около 110 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 135 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 12 января россияне атаковали Одессу. Поврежден объект инфраструктуры и дома, есть обесточивание в одном из районов города.

В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район, возникли пожары.