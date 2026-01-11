Обыски у водителя Ермака – это как воспитание мышей с помощью электрического тока

Сделал что-то не то, или собираешься сделать что-то не то, – получаешь мучительное предупреждение

Сделал что-то не то, или собираешься сделать что-то не то, – получаешь мучительное предупреждение

иллюстративное фото: из открытых источников

Это может относиться и к внешней, и к внутренней политике, и к очередной попытке ограничить независимость НАБУ.

Это, по сути, "правоохранительный шантаж".

Между тем Ермак, говорят, героически защищает страну в рядах Службы внешней разведки, и, вероятно, оказывает влияние на политические процессы.

Поэтому с одной стороны работают тайные пружины политических процессов, с другой – "электрический ток", болезненные разряды от НАБУ.

В конце концов, сядут все. Но это не точно.