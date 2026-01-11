Обыски у водителя Ермака – это как воспитание мышей с помощью электрического тока
Сделал что-то не то, или собираешься сделать что-то не то, – получаешь мучительное предупреждение
Это может относиться и к внешней, и к внутренней политике, и к очередной попытке ограничить независимость НАБУ.
Это, по сути, "правоохранительный шантаж".
Между тем Ермак, говорят, героически защищает страну в рядах Службы внешней разведки, и, вероятно, оказывает влияние на политические процессы.
Поэтому с одной стороны работают тайные пружины политических процессов, с другой – "электрический ток", болезненные разряды от НАБУ.
В конце концов, сядут все. Но это не точно.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
