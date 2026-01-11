В Сумской области пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов
В Сумской области бойцы 5 пограничного отряда уничтожили российский разведывательный беспилотник «мерлин-вр»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Данный тип дрона используется для проведения воздушной разведки и наблюдения.
Примерно цена подобных разведывательных дронов может составлять от 300 тысяч долларов США.
Кроме этого, пограничники за минувшие двое суток ликвидировали еще 1 "шахед", 1 "герберу", 2 "молнии" и 25 вражеских FPV-дронов, из которых 14 управлялись с помощью оптоволокна.
Как сообщалось, на днях украинские пограничники уничтожили почти три десятка вражеских дронов в Сумской и Николаевской областях. В Сумской области пограничники сбили 3 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Кроме того, было уничтожено 23 FPV-дрона противника, из которых 19 руководствовались с помощью оптоволокна.