Фото: ГСЧС

В воскресенье, 11 января, спасатели помогли туристу из Днепра, заблудившемуся во время спуска с горы Говерла

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о помощи поступило на линию 101 в 16:13. Мужчина шел "синим маршрутом", но потерял ориентир и не мог идти дальше.

Спасатели установили координаты мужчины и постоянно поддерживали с ним связь. Они быстро разыскали 45-летнего туриста и сопроводили его в базу "Заросляк".

Спасатели призывают: перед походом в горы изучайте маршрут, учитывайте погодные условия, не уходите сами и сообщайте родным, куда отправляетесь.

Напомним, 8 января на Закарпатье спасатели помогли 19-летнему лыжнику, который травмировался в горах.