14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 14:38

Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн

12 января 2026, 14:38
фото: ГБР
Во Львовской области по материалам ДБР будут судить еще одного руководителя Рава-Русского лесничества за масштабные незаконные рубки почти на 10 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего директора ГП "Рава-Русское лесное хозяйство", допустившего незаконные вырубки почти 3 тысяч деревьев.

Это уже пятый руководитель этого предприятия, ставший фигурантом противоправной деятельности, свидетельствующий о наличии устойчивых коррупционных схем в отрасли и системной борьбы ГБР с ними.

"В течение 2023-2024 годов, будучи в должности, фигурант лично согласовывал и подписывал документы на масштабные вырубки леса во Львовской области, где такие работы были запрещены. В результате таких незаконных действий было уничтожено 2 711 деревьев разных пород. В частности, незаконно вырубались: сосна, дуб, граб, липа, осина, черешня, береза и ель", – говорится в сообщении.

По данным проверки Государственной экологической инспекции во Львовской области, ущерб государства составил около 10 млн грн.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области будут судить еще одного экскеровщика лесничества, нанесшего ущерб государству на 15 млн грн. В результате его бездействия было уничтожено 3 тысячи деревьев разных пород.

