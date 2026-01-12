Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн

фото: ГБР

Во Львовской области по материалам ДБР будут судить еще одного руководителя Рава-Русского лесничества за масштабные незаконные рубки почти на 10 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего директора ГП "Рава-Русское лесное хозяйство", допустившего незаконные вырубки почти 3 тысяч деревьев.

Это уже пятый руководитель этого предприятия, ставший фигурантом противоправной деятельности, свидетельствующий о наличии устойчивых коррупционных схем в отрасли и системной борьбы ГБР с ними.

"В течение 2023-2024 годов, будучи в должности, фигурант лично согласовывал и подписывал документы на масштабные вырубки леса во Львовской области, где такие работы были запрещены. В результате таких незаконных действий было уничтожено 2 711 деревьев разных пород. В частности, незаконно вырубались: сосна, дуб, граб, липа, осина, черешня, береза и ель", – говорится в сообщении.

По данным проверки Государственной экологической инспекции во Львовской области, ущерб государства составил около 10 млн грн.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области будут судить еще одного экскеровщика лесничества, нанесшего ущерб государству на 15 млн грн. В результате его бездействия было уничтожено 3 тысячи деревьев разных пород.