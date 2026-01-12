16:12  12 января
12 января 2026, 14:43

На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой

12 января 2026, 14:43
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Прикарпатья задержали мужчину, который по хулиганским мотивам нанес телесные повреждения прохожему

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что днями к параохранителям обратился 62-летний житель Ивано-Франковска. Мужчина сообщил, что на улице Дзивинского неизвестный нанес ему телесные повреждения.

По предварительным данным, пострадавший двигался по тротуару, когда позади него подъехал автомобиль. Из него вышел 32-летний местный житель, который без всяких причин толкнул мужчину и умышленно нанес ему несколько ударов предметом, похожим на биту, по голове и спине. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и работники уголовного розыска. Полицейские проработали показания потерпевшего и записи камер видеонаблюдения.

Благодаря слаженной работе правоохранителей подозреваемого разыскали в селе Хриплин и задержали. Муж так и не объяснил причин своего поступка.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении хулиганства. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня. Как выяснили правоохранители, знакомые устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина достал складной нож и ударил "оппонента" в левую часть грудной клетки.

