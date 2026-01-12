На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что днями к параохранителям обратился 62-летний житель Ивано-Франковска. Мужчина сообщил, что на улице Дзивинского неизвестный нанес ему телесные повреждения.

По предварительным данным, пострадавший двигался по тротуару, когда позади него подъехал автомобиль. Из него вышел 32-летний местный житель, который без всяких причин толкнул мужчину и умышленно нанес ему несколько ударов предметом, похожим на биту, по голове и спине. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и работники уголовного розыска. Полицейские проработали показания потерпевшего и записи камер видеонаблюдения.

Благодаря слаженной работе правоохранителей подозреваемого разыскали в селе Хриплин и задержали. Муж так и не объяснил причин своего поступка.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении хулиганства. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

