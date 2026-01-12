В Кировоградской области будут судить чиновника лесхоза, который разрешил вырубить 225 деревьев в заповеднике

фото: ГБР

Работники ГБР завершили следствие по чиновнику лесхоза в Кировоградской области, который не обеспечил надлежащую охрану вверенного ему участка. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что пока должностное лицо закрывало глаза на территории природного заповедника "Новомиргородское 2" ГП "Леса Украины" было незаконно срублено 225 деревьев на почти 5 млн гривен.

Фигурант уже уволен с должности и обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Кировоградской области будут судить чиновника лесничества, который позволил вырубить старые деревья стоимостью 4 млн грн. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.