На Днепропетровщине двухлетний ребенок отравился водой из колодца

Иллюстративное фото

В Каменском районе Днепропетровщины зарегистрировали случай острого отравления двухлетнего ребенка нитратами. Оказалось, что причиной стала вода из колодца

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Каменском районе двухлетний ребенок отравился нитратами. Оказалось, что последние полтора месяца ребенок находился у родственников в селе. Там она ела пищу, приготовленную на воде из колодца.

Сейчас ребенок находится в больнице. Теперь в Днепропетровской области проводится расследование случая отравления нитратами. Родителей призывают не употреблять воду из колодца или источников для приготовления детских смесей и еды.

