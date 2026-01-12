На Днепропетровщине двухлетний ребенок отравился водой из колодца
В Каменском районе Днепропетровщины зарегистрировали случай острого отравления двухлетнего ребенка нитратами. Оказалось, что причиной стала вода из колодца
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Каменском районе двухлетний ребенок отравился нитратами. Оказалось, что последние полтора месяца ребенок находился у родственников в селе. Там она ела пищу, приготовленную на воде из колодца.
Сейчас ребенок находится в больнице. Теперь в Днепропетровской области проводится расследование случая отравления нитратами. Родителей призывают не употреблять воду из колодца или источников для приготовления детских смесей и еды.
