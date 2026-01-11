В 2026 году хаос в мире будет только усиливаться

Когда я думаю о 2026 году, передо мной встает картина еще более глубокого хаоса, чем в 2025-м

Когда я думаю о 2026 году, передо мной встает картина еще более глубокого хаоса, чем в 2025-м

фото: x.com

Мне кажется, что этот хаос будет только усиливаться. И речь не только об Украине – мир в целом входит в новую фазу нестабильности.

Что это может означать именно? Для нас продолжение переговорного процесса между Украиной и Россией, но без реальных результатов. В то же время, США и другие западные страны будут усиливать давление на Кремль, пытаясь донести масштаб экономических рисков, которые несет война.

Боевые действия будут продолжаться – менее интенсивные, чем во второй половине 2025, но системные. Россия и дальше будет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно на левом берегу Днепра. Их цель – снова вызвать блекауты и разорвать систему. Мы же, в свою очередь, продолжим избивать по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, чтобы ослабить ее нефтяные доходы – и это уже начинает работать в паре с новыми американскими санкциями, которые уже введены и будут расширены.

Все это – только часть большого глобального беспорядка. Гибридная война России против европейских стран – еще один тревожный тренд. И чем больше в Кремле осознают, что не могут добиться успехов на фронте, тем активнее будут искать возможность дестабилизировать ситуацию за пределами Украины. А удары по нашей инфраструктуре не дадут им желаемой капитуляции – мы это уже доказали.

Но больше меня тревожит возможность конфликта, который теоретически может расколоть коллективный Запад. Худший сценарий – это силовая попытка США установить контроль над Гренландией. Это стало бы катастрофой, которая поставила бы под сомнение будущее НАТО и повлекла бы за собой раскол в ЕС. Не думаю, что это реально – но вероятность, к сожалению, есть. Следовательно, и риск постепенного ослабления западного единства.

Вдобавок – эскалация в отношениях между США и Китаем. Пекин, скорее всего, попытается воспользоваться глобальным напряжением для укрепления своих позиций в регионе. Не факт, что уже в 2026-м возникнет конфликт вокруг Тайваня – но заигрывание Си Цзиньпина с темой конфронтации будет продолжаться. И не исключено, что он будет пытаться использовать Тайвань для шантажа Дональда Трампа.

А это все еще и на фоне избирательной кампании в США. Многие решения администрации Трампа, которые могут показаться нелогичными с точки зрения внешней политики, действительно будут вполне рациональными с точки зрения логики его личной борьбы за выживание во власти. Он будет точно вести кампанию под лозунгом: "Или республиканцы, или импичмент".

Возможен ли импичмент? На первый взгляд – нет. Демократы могут взять большинство в Палате представителей, но вряд ли получат 67 голосов в Сенате, необходимых для отстранения от Трампа. Однако даже сама угроза – уже фактор дестабилизации. Победа демократов превратит Трампа в "хромую утку" еще до 2028 года, а вопрос преемника станет болезненным не только для республиканцев, но и для демократов. И это также будет расшатывать ситуацию.

Я не преувеличиваю, когда говорю: 2026 год станет годом политической и экономической неопределенности. И возможных катастроф.