Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили следствие в отношении руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления по растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, должностное лицо, для выполнения мобилизационного задания, должно было закупить топливную древесину для нужд ВСУ.

"Зная реальную стоимость продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках. Через подставную фирму он закупал древесину в лесхозах ГП "Леса Украины", а затем вдвое дороже снабжал собственное управление. Это позволило руководителю заработать более 1,4 млн грн", – говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант уволен с должности и обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенных в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

