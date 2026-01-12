14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 14:22

Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону

12 января 2026, 14:22
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили следствие в отношении руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления по растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, должностное лицо, для выполнения мобилизационного задания, должно было закупить топливную древесину для нужд ВСУ.

"Зная реальную стоимость продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках. Через подставную фирму он закупал древесину в лесхозах ГП "Леса Украины", а затем вдвое дороже снабжал собственное управление. Это позволило руководителю заработать более 1,4 млн грн", – говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант уволен с должности и обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенных в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Николаевской области разоблачили схему подделки документов во избежание мобилизации. Стоили такие услуги 6500 долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР расследование оборона Николаевская область растрата
В Николаевской области директор лесхоза вместо возрождения леса засеял земли пшеницей
12 января 2026, 12:34
В Николаевской области судили мужчин за убийство военного
26 декабря 2025, 17:35
В Николаевской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
26 декабря 2025, 08:34
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »