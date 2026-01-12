14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 14:13

Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно

12 января 2026, 14:13
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Николаеве на неопределенный срок приостановлено водоснабжение в трех микрорайонах из-за аварии техногенного характера на дюкере

Об этом сообщает "Николаевводоканал", передает RegioNews.

Согласно сообщению, водоснабжение прекращено в микрорайонах Соляни, Северном и Терновке.

Ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением аварии, но сроки ее ликвидации пока не определены.

Специалисты отмечают, что дюкер отработал свой срок эксплуатации. Для ремонта понадобится замена участка длиной около 190 метров трубы диаметром 350 мм, проложенной по дну усложняющей и удлиняющей ремонтные работы реки.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Планируется подвоз технической и питьевой воды в соответствии с согласованными графиками.

Напомним, в соцсетях жители одного из киевских домов сообщили о прорыве труб. Из-за того, что коммунальщики не спустили воду, система отопления в доме вышла из строя

Николаев водоснабжение авария отключение ремонт аварийная бригада
