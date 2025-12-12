12:49  12 декабря
12 декабря 2025, 11:12

Рекордный бюджет на ветеранскую политику. Елена Шуляк объяснила, что изменится в 2026 году

12 декабря 2025, 11:12
Фото: Елена Шуляк
В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено почти 19 млрд грн на ветеранскую политику. Это на 6,3 млрд грн больше, чем в текущем году

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, государство сосредотачивает внимание на обеспечении жизненных потребностей ветеранов, их семей и семей погибших Защитников Украины – от жилья и лечения до переквалификации и развития сети ветеранских пространств.

Глава "Слуги Народа" рассказала, что в проекте бюджета предусмотрено 5,7 млрд грн на компенсацию за жилье для ветеранов с инвалидностью I и II групп. По сравнению с 2025 годом эта сумма увеличена на 1,7 млрд грн.

Еще 4 млрд грн запланировано на программы помощи ветеранам, в частности на психологическую поддержку, профессиональную адаптацию, развитие спорта, единоразовую денежную помощь, специальные программы поддержки. Финансирование этого направления увеличено на 2,6 млрд по сравнению с прошлым годом. Среди новых инициатив – переоборудование авто под потребности ветеранов, лечение ожогов и рубцов, адаптация людей, потерявших зрение.

Елена Шуляк добавила, что в бюджете также предусмотрено 2,9 млрд грн – на работу специалистов по сопровождению ветеранов; 1,1 млрд грн – на развитие сети государственных ветеранских пространств; 1 млрд грн – на зубопротезирование и стоматологическое лечение ветеранов.

Глава "Слуги Народа" подчеркнула, что государство формирует комплексную политику, которая отвечает реальным потребностям военных и их семей.

"Поддержка ветеранов – это не только наш долг, но и инвестиция в устойчивость и восстановление Украины. В 2026 году мы существенно усиливаем все ключевые направления – от жилья и лечения до реабилитации и социальной адаптации. Государство должно быть рядом с теми, кто защищает его каждый день", – подвела итог Елена Шуляк.

В партии "Слуга Народа" напомнили, что закон "О Государственном бюджете на 2026 год" Верховная Рада приняла 3 декабря во втором чтении.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что на следующий год правительство заложило рекордный бюджет на медицину – расходы составляют 258,6 млрд грн, что на 38,8 млрд грн больше уровня текущего года.

