Фото: Instagram/Олександра Норова

Про це повідомила дружина музиканта в соцмережах, передає RegioNews.

Вдова музиканта Михайла Клименка з гурту ADAM, Олександра Норова, вперше після похорону звернулася до українців через Instagram Stories. У своєму відео вона подякувала всім, хто підтримував її та родину у складний час, висловив співчуття, обійми та фінансову допомогу.

Олександра зазначила, що особливо цінує те, що шанувальники продовжують слухати пісні гурту та виконувати їх, зберігаючи пам’ять про Михайла. Водночас вона звернула увагу на важливість не відкладати слова подяки та цінувати рідних і близьких.

Виступ став для вдови можливістю поділитися емоціями і нагадати про цінність підтримки громади для родин, які переживають втрату. Її звернення підкреслює, що пам’ять про музиканта живе завдяки слухачам та фанатам гурту.

Також Олександра закликала до взаєморозуміння та турботи про тих, хто поруч, нагадуючи, що кожен прояв уваги та підтримки має велике значення у складні моменти життя.

Раніше повідомлялося, 9 грудня у Національній філармонії Києва відбулася церемонія прощання з відомим музикантом Михайлом Клименком (ADAM), який трагічно помер 7 грудня у віці 38 років.

Нагадаємо, фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко два місяці боровся з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зазначалось, що артист у реанімації та перебував в комі. У мережі повідомляли про відкриття збору. Згодом його дружина зверталась до людей і дякувала за підтримку, кажучи, що сподівається, що її чоловік розплющить очі..