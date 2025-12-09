19:04  09 декабря
09 декабря 2025, 20:12

В Киеве провели в последний путь певца ADAM: похороны собрали семью, друзей и известных артистов

09 декабря 2025, 20:12
Фото: ТСН
В Киеве прощались с известным музыкантом ADAM, его родные, коллеги и поклонники пришли попрощаться с Михаилом Клименко

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Киеве состоялась церемония прощания с певцом Михаилом Клименко, известным как ADAM, скончавшийся 7 декабря в возрасте 38 лет. Похороны прошли 9 декабря в Национальной филармонии. Родственники, коллеги и друзья музыканта пришли отдать честь его жизни и творчеству. Собравшиеся слушали песни и мелодии, написанные самим Михаилом, а у входа были размещены плакаты и мольберты со строками его композиций.

В филармонии состоялась церемония прощания

Среди известных гостей были Владимир Дантес, alyona alyona, KOLA, Дмитрий Монатик, Виталий Козловский, музыкант "Океана Эльзы" Денис Дудко и многие другие. Все они вспоминали артиста как творческого, светлого и доброго человека, а также выражали соболезнования родным. Во время церемонии маме Михаила стало плохо, медики оказали помощь, а вдова певца Александра эмоционально поделилась воспоминаниями про их более, чем 15 годах вместе, о любви и детях.

Родители Михаила также выразили поддержку вдове, благодарили за заботу о внуках и вспоминали сына как внимательного и скромного, очень талантливого мужчину. Друзья и коллеги призвали помочь семье в обеспечении жильем и образованием детей. Присутствующие могли подойти к гробу, почтить память артиста и попрощаться.

Церемония завершилась исполнением хита ADAM "Медленно", после чего гроб вынесли в катафалке под аплодисменты. После Киева тело певца транспортируют в село Лубянка Киевской области, где пройдут захоронения на местном кладбище после службы в церкви.

Ранее сообщалось, фронтмен группы ADAM Михаил Клименко уже два месяца боролся с тяжелой болезнью (туберкулезным менингитом). Отмечалось, что артист в реанимации и находился в коме. В сети сообщалось об открытии сбора. Впоследствии его жена обращалась к людям и благодарила за поддержку, говоря, что надеется, что ее муж откроет глаза.

Напомним, Харьковщина простилась с 34-летним полицейским старшим сержантом Анатолием Петиком, погибшим от последствий вражеского обстрела на Купянщине – врачи более двух недель боролись за его жизнь после тяжелых травм.

смерть музыка прощание похороны артист церемония прощания ADAM Михаил Клименко
