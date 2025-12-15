11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
08:43  15 декабря
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
07:21  15 декабря
ДТП на трассе в Черкасской области: отбойник проткнул Lexus
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2025, 10:41

Почти полторы тысячи ветеранов и членов их семей в этом году создали свой бизнес – нардеп Елена Шуляк

15 декабря 2025, 10:41
Читайте також українською мовою
Фото: из личного архива
Читайте також
українською мовою

В этом году 1442 ветерана и члена их семей получили гранты по государственной программе "Власна справа" на общую сумму более 694 млн грн. Это, в свою очередь, позволило создать 2802 новых рабочих места

Такие цифры озвучили в партии "Слуга Народа", передает RegioNews.

В политической силе добавили, что уже со следующего года украинская власть расширяет эту программу, увеличивая суммы выплат. Так, размер гранта для собственного дела, которое не предусматривает создание рабочих мест, составит до 100 тыс. грн. За создание одного рабочего места будут предоставлять до 200 тыс. грн, за два рабочих места – до 350 тыс. грн.

Кроме того, добавляют в политической силе, увеличена сумма грантов для молодежи (18-25 лет), которая сможет получить от государства до 200 тыс. грн на старт бизнеса.

Расширена также поддержка, как отмечают в партии "Слуга Народа", и для ветеранов, ветеранок и их семей. Теперь гранты смогут получать их родители, взрослые дети, а также люди с инвалидностью вследствие войны. В то же время семьям погибших защитников и защитниц будут предоставлять до 1 млн грн при условии создания четырех рабочих мест.

"Запуская программу "Власна справа", государство ставило перед собой цель решить сразу несколько задач. Прежде всего – дать украинцам реальный инструмент для воплощения собственных предпринимательских идей: помочь тем, кто хочет начать бизнес с нуля, модернизировать существующее дело или расширить небольшое производство, открыть кофейню, фермерское хозяйство, магазин или любой другой проект. Второй важной задачей было создание новых рабочих мест и стимулирование локальной экономической активности. Третья цель – изменить экономический ландшафт страны, усилив роль малого и среднего бизнеса как фундамента устойчивого развития. Сегодня программа демонстрирует ощутимый эффект, что подтверждается конкретными цифрами. Благодаря "Власной справе" как минимум 32 тыс. украинцев смогли открыть собственный бизнес и сгенерировать около 46 тыс. новых рабочих мест. И эти показатели продолжают расти, ведь механизм программы постоянно совершенствуется и подстраивается под реальные запросы людей", – отмечает глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк.

Она резюмирует, что подобные инициативы и дальше будут играть важную роль в укреплении благополучия граждан и формировании финансовой стабильности в стране.

"И я лично, и партия "Слуга Народа" последовательно будут поддерживать все инициативы, которые помогают украинцам становиться экономически сильнее", – подчеркнула нардеп.

Напомним, как ранее заявляли в партии "Слуга Народа", другая государственная программа – "Гранты для перерабатывающих предприятий" уже помогла создать более 20 тыс. рабочих мест и привлечь в сферу промышленности более 6,2 млрд грн инвестиций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина гранты финансирование бизнес ветераны Елена Шуляк поддержка рабочие места ветеранская политика
Рекордный бюджет на ветеранскую политику. Елена Шуляк объяснила, что изменится в 2026 году
12 декабря 2025, 11:12
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Хищение средств на укрытии для детей: в Киеве строительной компании "переплатили" почти 2 миллиона за укрытие в школе
15 декабря 2025, 13:15
Схема фиктивных инвалидностей на Полтавщине: экс-правоохранителю избрали меру пресечения
15 декабря 2025, 12:59
Вывод украинских войск из Донбасса – "красная линия" для Киева в переговорах с США
15 декабря 2025, 12:46
В Чернигове судили мужчину, пытавшегося поджечь авто ВСУ
15 декабря 2025, 12:35
На Житомирщине Ford сбил пешехода – мужчина умер в больнице
15 декабря 2025, 12:15
Мифы об отключении света
15 декабря 2025, 11:52
В ГУР раскрыли детали о новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60
15 декабря 2025, 11:48
В полиции рассказали подробности ДТП на Буковине, в результате которого погиб 19-летний юноша
15 декабря 2025, 11:24
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 11:22
Смертельная авария с подростками на Закарпатье: несовершеннолетний водитель влетел в грузовик, погибла 15-летняя девушка
15 декабря 2025, 11:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Алексей Гончаренко
Все блоги »