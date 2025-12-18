Комплекс "Орешник" разместили в Беларуси, ракета может долететь до Киева за 2 минуты

иллюстративное фото: из открытых источников

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская ракета средней дальности «Орешник» уже находится в стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на mlyn.by.

"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", – сказал Лукашенко.

По подсчетам журналистов Telegraf, из Беларуси в Киев эта ракета долетит через 1 мин 51 сек.

Быстрое время полета ракеты в Вильнюс – примерно 1 минута 4 секунды.

Кроме того, до Ровно она может долететь ориентировочно за 1 мин 40 сек, до Луцка – за 1 мин 44 сек, а до Львова – 2 мин 24 сек.

"Орешник" – это российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Ракета оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата, хотя современные системы противоракетной обороны разработаны для противодействия такому вооружению.

Как сообщалось, Силы обороны Украины летом 2023 года успешно уничтожили один из трех "Орешников" на территории РФ. Это сделали бойцы ГУР.