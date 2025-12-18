СМИ: украинская делегация может приехать в Майами вслед за российским представителем

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым может посетить Майами в конце этой недели для переговоров с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios, сообщает RegioNews.

Перед этим 20-21 декабря Майами посетит представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев для переговоров по "мирному плану" США.

В то же время, не планируется трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией.

Ранее Виткофф и Кушнер проводили переговоры в Берлине с украинскими и европейскими должностными лицами, обсуждая гарантии безопасности для Киева и вопросы территориальных уступок, в том числе части Донбасса.

Напомним, специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся 14 декабря в Берлине.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

На прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план.

Американский президент также заявлял, что Россия согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

