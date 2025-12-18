11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
08:56  18 декабря
В Одессе накрыли сеть нелегальных АЗС с фальсифицированным горючим
08:26  18 декабря
В Винницкой области в водоеме утонули двое рыбаков
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2025, 10:29

СМИ: украинская делегация может приехать в Майами вслед за российским представителем

18 декабря 2025, 10:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым может посетить Майами в конце этой недели для переговоров с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios, сообщает RegioNews.

Перед этим 20-21 декабря Майами посетит представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев для переговоров по "мирному плану" США.

В то же время, не планируется трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией.

Ранее Виткофф и Кушнер проводили переговоры в Берлине с украинскими и европейскими должностными лицами, обсуждая гарантии безопасности для Киева и вопросы территориальных уступок, в том числе части Донбасса.

Напомним, специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся 14 декабря в Берлине.

Ранее сообщалось, что во время переговоров Виткофф и Джаред Кушнер давили на Украину с требованием вывести войска из подконтрольной части Донбасса как условия достижения мира с Россией.

На прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план.

Американский президент также заявлял, что Россия согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война РНБО Умеров Рустем мир делегация Майами
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
18 декабря 2025, 13:28
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
18 декабря 2025, 13:24
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после российских атак
18 декабря 2025, 13:13
Суд продолжил арест подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
18 декабря 2025, 12:58
Мать перестала его кормить: в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода
18 декабря 2025, 12:55
В Киеве в школе избили девочку: полиция проводит проверку
18 декабря 2025, 12:45
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителей
18 декабря 2025, 12:38
Позвонили из банка: в Житомирской области мошенники "обчистили" счет пенсионера
18 декабря 2025, 12:35
Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика
18 декабря 2025, 12:26
Поддержка медицины сегодня – спасенные жизни завтра: Денис Парамонов о помощи Центру кардиологии
18 декабря 2025, 12:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »