Прикордонники показали, як знищують окупантів на Північно-Слобожанському напрямку
Бійці «Шквалу» 7-го прикордонного Карпатського загону ефективно працюють на передовій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, FPV-дрони майстерних операторів перетворилися на справжню зброю точкового знищення – ворог не має шансів.
На відео – прицільні удари по живій силі противника, ворожій техніці, засобах зв’язку та укриттях.
"Кожен виліт – це ювелірна робота, яка наближає перемогу", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, на днях українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні. Наші бійці знищили ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс "Муром-М".
