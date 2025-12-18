Прикордонники показали, як знищують окупантів на Північно-Слобожанському напрямку

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, FPV-дрони майстерних операторів перетворилися на справжню зброю точкового знищення – ворог не має шансів.

На відео – прицільні удари по живій силі противника, ворожій техніці, засобах зв’язку та укриттях.

"Кожен виліт – це ювелірна робота, яка наближає перемогу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на днях українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні. Наші бійці знищили ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс "Муром-М".