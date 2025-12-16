Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что благодаря профессиональной и слаженной работе поражен вражеский мотоцикл, камера видеонаблюдения, антенны и наблюдательный комплекс "Муром-М", который давал возможность россиянам наблюдать за местностью.

"ГПСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

На днях украинские пограничники уничтожили зенитку и позиции россиян на Юге. В частности, речь идет об установке ЗУ-23-2.