Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге
На Южном направлении дронары Госпогранслужбы Украины продолжают успешно уничтожать цели противника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что благодаря профессиональной и слаженной работе поражен вражеский мотоцикл, камера видеонаблюдения, антенны и наблюдательный комплекс "Муром-М", который давал возможность россиянам наблюдать за местностью.
"ГПСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
На днях украинские пограничники уничтожили зенитку и позиции россиян на Юге. В частности, речь идет об установке ЗУ-23-2.
