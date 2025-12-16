Графики на 17 декабря: как будут отключать свет в Украине в среду

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, через неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов РФ. Несмотря на это, многие потребители до сих пор остаются без стабильного электроснабжения.