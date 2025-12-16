Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"

иллюстративное фото: из открытых источников

В следующем году Германия передаст Украине ракеты AIM-9 Sidewinder. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" глава Минобороны Германии рассказал, что в этом году Украина уже получила от Германии 2 системы противовоздушной обороны Patriot, а также 9 систему ПВО IRIS-T.

Ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder Германия планирует передать в 2026 году.

"В следующем году мы передадим значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины", – добавил Писториус.

AIM-9 Sidewinder – это американская ракета класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия, разработанная компанией Raytheon в середине 1950-х годов прошлого столетия. После принятия AIM-9 на вооружение 1956 года ракета многократно совершенствовалась и до сих пор находится в серийном производстве.

