20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2025, 20:36

Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"

16 декабря 2025, 20:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В следующем году Германия передаст Украине ракеты AIM-9 Sidewinder. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" глава Минобороны Германии рассказал, что в этом году Украина уже получила от Германии 2 системы противовоздушной обороны Patriot, а также 9 систему ПВО IRIS-T.

Ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder Германия планирует передать в 2026 году.

"В следующем году мы передадим значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины", – добавил Писториус.

AIM-9 Sidewinder – это американская ракета класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия, разработанная компанией Raytheon в середине 1950-х годов прошлого столетия. После принятия AIM-9 на вооружение 1956 года ракета многократно совершенствовалась и до сих пор находится в серийном производстве.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность временного прекращения огня в Украине на Рождество. По его словам, в настоящее время рассматривается вариант временного прекращения огня, что позволит организовать гуманитарные паузы и облегчить жизнь мирных жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Германия ракета Украина война оружие
Мирное соглашение может быть заключено весной 2026 года – в марте или апреле
16 декабря 2025, 18:58
ПВО обезвредила 57 из 69 беспилотников: есть попадания на семи локациях
16 декабря 2025, 09:08
Украинские бойцы за сутки ликвидировали 1150 оккупантов – Генштаб
16 декабря 2025, 07:27
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире
16 декабря 2025, 21:02
Мужчину нашли окровавленным на скамейке: в Днепре судили нападающего, устроившего резню
16 декабря 2025, 20:55
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 20:44
Хищение на теплоснабжении: на Прикарпатье разоблачили схему более чем на 70 миллионов
16 декабря 2025, 20:35
Россия отклонила предложение ЕС о рождественском перемирии
16 декабря 2025, 20:32
Четыре автомобиля попали в ДТП в Ровенской области: пострадали мужчина, жена и ребенок
16 декабря 2025, 20:24
Готовы ли США реально вступить в конфликт с Россией в случае новой агрессии?
16 декабря 2025, 20:12
Святослав Вакарчук спел колядку в Лондоне на благотворительном концерте
16 декабря 2025, 20:03
Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге
16 декабря 2025, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »