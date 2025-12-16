20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
16 декабря 2025, 21:02

Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире

16 декабря 2025, 21:02
Место переговоров имеет значение
Место переговоров имеет значение
иллюстративное фото: из открытых источников
Если Берлин, Лондон, Париж или Брюссель даже Вашингтон – как-то более понятно и спокойно.

Как только Оман или даже Майами – почему-то уже все не так прозрачно и сразу много вопросов возникает…

Не так уж давно была такая хорошая практика, можно сказать – традиция, приезжавшая преимущественно в Киев.

Надо восстановить, если наши партнеры действительно искренне переживают за долговременный мир.

переговоры Украина РФ политика война
