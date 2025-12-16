Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире

Место переговоров имеет значение

Если Берлин, Лондон, Париж или Брюссель даже Вашингтон – как-то более понятно и спокойно.

Как только Оман или даже Майами – почему-то уже все не так прозрачно и сразу много вопросов возникает…

Не так уж давно была такая хорошая практика, можно сказать – традиция, приезжавшая преимущественно в Киев.

Надо восстановить, если наши партнеры действительно искренне переживают за долговременный мир.