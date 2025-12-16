Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире
Место переговоров имеет значение
Место переговоров имеет значение
Если Берлин, Лондон, Париж или Брюссель даже Вашингтон – как-то более понятно и спокойно.
Как только Оман или даже Майами – почему-то уже все не так прозрачно и сразу много вопросов возникает…
Не так уж давно была такая хорошая практика, можно сказать – традиция, приезжавшая преимущественно в Киев.
Надо восстановить, если наши партнеры действительно искренне переживают за долговременный мир.
Россия отклонила предложение ЕС о рождественском перемирииВсе новости »
16 декабря 2025, 20:32Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге
16 декабря 2025, 19:59Зеленский рассказал, планируются ли референдум и выборы в Украине
16 декабря 2025, 09:11
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 20:44Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"
16 декабря 2025, 20:36Хищение на теплоснабжении: на Прикарпатье разоблачили схему более чем на 70 миллионов
16 декабря 2025, 20:35Россия отклонила предложение ЕС о рождественском перемирии
16 декабря 2025, 20:32Четыре автомобиля попали в ДТП в Ровенской области: пострадали мужчина, жена и ребенок
16 декабря 2025, 20:24Готовы ли США реально вступить в конфликт с Россией в случае новой агрессии?
16 декабря 2025, 20:12Святослав Вакарчук спел колядку в Лондоне на благотворительном концерте
16 декабря 2025, 20:03Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге
16 декабря 2025, 19:59Запорожская АЭС снова на грани блэкаута: работает только одна линия электроснабжения
16 декабря 2025, 19:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »