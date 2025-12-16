ПВО обезвредила 57 из 69 беспилотников: есть попадания на семи локациях
В ночь на 16 декабря враг атаковал Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 57 вражеских беспилотников, атаковавших юг и восток Украины.
Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на семи локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания дрона типа Shahed возник пожар в многоэтажном доме. Известно о трех травмированных в результате обстрела.