Українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні
На Південному напрямку дронарі Держприкордонслужби України продовжують успішно нищити цілі противника
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зазначається, що завдяки професійній та злагодженій роботі уражено ворожий мотоцикл, камеру відеоспостереження, антени та спостережний комплекс "Муром-М", який давав можливість росіянам спостерігати за місцевістю.
"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід’ємною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, днями українські прикордонники знищили зенітку і позиції росіян на Півдні. Зокрема йдеться про установку ЗУ-23-2.
ППО знешкодила 57 з 69 безпілотників: є влучання на семи локаціяхВсі новини »
16 грудня 2025, 09:08Ворог просунувся біля Гуляйполя, Предтечиного та Шахового – DeepState
16 грудня 2025, 08:15Українські бійці за добу ліквідували 1150 окупантів – Генштаб
16 грудня 2025, 07:27
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Стало відомо, де може відбутися новий раунд переговорів про мир
16 грудня 2025, 21:0217 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 20:44Німеччина передасть Україні партію американських ракет класу "повітря–повітря"
16 грудня 2025, 20:36Розкрадання на теплопостачанні: на Прикарпатті викрили схему на понад 70 мільйонів
16 грудня 2025, 20:35Росія відкинула пропозицію ЄС про різдвяне перемир’я
16 грудня 2025, 20:32Чотири авто потрапили в ДТП на Рівненщині: постраждали чоловік, дружина та дитина
16 грудня 2025, 20:24Чи готові США реально вступити у конфлікт із Росією в разі нової агресії?
16 грудня 2025, 20:12Святослав Вакарчук заспівав колядку в Лондоні на благодійному концерті
16 грудня 2025, 20:03Запорізька АЕС знову на межі блекауту: працює лише одна лінія електропостачання
16 грудня 2025, 19:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »