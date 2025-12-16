Готовы ли США реально вступить в конфликт с Россией в случае новой агрессии?

Уже несколько недель подряд главной политической темой в Украине и за ее пределами остается мирный план, предложенный американским президентом Дональдом Трампом

иллюстративное фото: из открытых источников

Обсуждение продолжается не только в Соединенных Штатах и Украине, но и в европейских столицах и даже в Москве, которую посетили американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Эта неделя также начинается с переговоров. Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами встречается с американскими переговорщиками. Обсуждается план, который уже согласовывался украинской и американской делегациями в Женеве и Флориде. В то же время, Киев подготовил собственный вариант, который может быть предложен для рассмотрения.

Главное отличие украинского подхода состоит в стремлении сохранить контроль над всеми территориями, которые в настоящее время содержат Вооруженные силы Украины. Речь идет, в частности, о части Донецкой области, которую Владимир Путин стремится полностью захватить.

Киев также настаивает на своем праве на вступление в НАТО и ищет формулу гарантий безопасности, которая предполагала бы не только символическую поддержку, но и реальное участие союзников в случае новой агрессии со стороны России.

Вопрос заключается не столько в том, почему американцы могут поддержать украинское видение, сколько в том, почему россияне вообще должны согласиться на любой из предложенных планов. Ведь в Кремле уже заявили, что значительная часть пунктов даже трамповского плана для них неприемлема.

Пока создается впечатление, что цель Путина – выиграть время, продолжая войну и избегая серьезного давления со стороны Запада.

В то же время, нельзя сказать, что ему это удается в полной мере. Несмотря на мирную риторику, Дональд Трамп ввел новые санкции против российских нефтяных компаний. Кроме того, появились сигналы о поддержке США украинских ударов по танкерам так называемого теневого флота.

Европейцы недавно согласовали бессрочную блокировку российских активов, открывающую путь к репарационному кредиту для Украины. Теперь для этого не нужно единогласное голосование, которое раньше могла блокировать Венгрия.

На фронте ситуация тоже далека от идеальной для Путина. Украинские войска оцепили оккупантов в Купянске, хотя начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов еще несколько недель назад докладывал Путину о "захвате" этого украинского города.

Впрочем, представим, что США убеждают Украину уступить часть территорий. Как это может быть оформлено юридически?

Конституция Украины не допускает изменений территориального устройства. Даже проведение референдума не гарантирует поддержки таких решений большинством граждан. А международное право, в свою очередь, не признает изменения границ вследствие агрессии или аннексии – именно того, что Украина переживает последние годы.

Отдельный вопрос – гарантии безопасности. Готовы ли США реально вступить в конфликт с Россией в случае новой агрессии? Сегодня нет уверенности даже в готовности НАТО действовать в соответствии с 5 статьей в случае нападения на европейскую страну. А что уж говорить об Украине? Будет ли такая поддержка закреплена юридически – в виде ратифицированного документа?

На самом деле, единственная надежная гарантия – это сама Украина.

Сильное, хорошо вооруженное государство с развитым военно-промышленным комплексом и собственными ракетами. Украина, нападение на которую нанесет России такие болезненные потери, что будет сдерживать ее от дальнейшей агрессии. Но такое государство может возникнуть только при поддержке союзников – и только тогда, когда его не будут принуждать к разоружению, как того стремятся в Москве.

Но если отказаться от идеи демилитаризации Украины, насколько реальным остается вариант, что Путин согласится на мирное соглашение?

Возможно, единственный реалистический сценарий – это истощение русского государства. Такое развитие событий, при котором режим Путина больше не сможет выдвигать ультиматумы ни Украине, ни Западу. И только тогда появится возможность настоящих переговоров.

К тому времени мирный процесс остается своеобразным крутящимся волчком, но не продвигается вперед.