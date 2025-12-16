20:44  16 декабря
16 декабря 2025, 20:44

17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов

16 декабря 2025, 20:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 17 декабря, в большинстве областей Украины хотя и будет облачно, однако существенных осадков не ожидается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет достаточно комфортной. В течение дня среды предполагается +2…+5 градусов, на западе и южной части +4…+10 градусов, только в южном Запорожье +2…+4 градуса.

Ветер преимущественно южного направления, умеренный, подчас порывистый.

Утром и вечером туман!

В Киеве в среду осадков не ожидается, иногда южный ветер может быть порывистым, некомфортным. В ближайшую ночь в столице ожидается +2 градуса, завтра днем +5 градусов.

Как сообщалось, антициклон Frieda будет блокировать во вторник осадки в Украине. Потому 16 декабря будет без дождя и без снега.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
