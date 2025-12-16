17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 17 декабря, в большинстве областей Украины хотя и будет облачно, однако существенных осадков не ожидается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет достаточно комфортной. В течение дня среды предполагается +2…+5 градусов, на западе и южной части +4…+10 градусов, только в южном Запорожье +2…+4 градуса.

Ветер преимущественно южного направления, умеренный, подчас порывистый.

Утром и вечером туман!

В Киеве в среду осадков не ожидается, иногда южный ветер может быть порывистым, некомфортным. В ближайшую ночь в столице ожидается +2 градуса, завтра днем +5 градусов.

Как сообщалось, антициклон Frieda будет блокировать во вторник осадки в Украине. Потому 16 декабря будет без дождя и без снега.