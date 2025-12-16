20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
16 декабря 2025, 20:32

Россия отклонила предложение ЕС о рождественском перемирии

16 декабря 2025, 20:32
Фото: иллюстративное
Украинская делегация отправляется на переговоры в США, в то же время Россия отклоняет предложение ЕС по Рождественскому перемирию

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Россия отказалась от предложения ЕС относительно Рождественского перемирия, объявленного во время пресс-конференции Мерца. Эта инициатива была частью более широкого цикла переговоров, продолжавшихся в воскресенье и понедельник, однако пока не принесла конкретных результатов.

В то же время, украинская делегация готовится к поездке в Майами, где состоятся переговоры с представителями США. Стороны намерены обсудить гарантии безопасности, финансирование украинских Вооруженных сил и экономическое восстановление страны после войны.

Кроме того, на переговорах будут рассмотрены 20 пунктов рамочного соглашения, касающиеся возможных путей завершения военного конфликта. Участники встреч отмечают важность международной поддержки и координации шагов для достижения стабильности.

Ранее сообщалось, европейские дипломаты начали обсуждать конкретные сроки возможного мирного соглашения – март или апрель 2026 года, при этом Берлин рассматривается как ключевая точка для консультаций между западными партнерами.

Напомним, президент Зеленский ранее категорически исключил возможность проведения референдума по мирному соглашению с Россией, объяснив это нежеланием усложнять и без того нелегкую жизнь украинцев во время войны.

