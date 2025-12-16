Фото: пресс-служба полиции

На трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 декабря около 18:00 вблизи села Тараканов.

Предварительно установлено, что на проезжей части остановились два грузовика – "Daf" и "Scania" – и легковушка "Mercedes". В это время 54-летний водитель автомобиля "Volvo" из Закарпатья не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в легковушку. От удара "Mercedes" отбросило на грузовик "Daf", что привело к значительным механическим повреждениям всех транспортных средств.

В результате столкновения травмы получили водитель легковушки, 28-летний львовянин, его 29-летняя жена и 5-летняя дочь. Предварительно у пострадавших зафиксировали незначительные повреждения, однако медики проводят дополнительное обследование.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели. Движение на участке дороги временно затруднено, его регулируют правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области произошла трагедия на трассе Киев-Чоп. Неизвестная женщина погибла под колесами автомобиля. По факту ДТП начато уголовное производство.