Украинские бойцы за сутки ликвидировали 1150 оккупантов – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1150 оккупантов, 9 танков, шесть бронемашин, 67 артиллерийских систем, а также 177 единиц автомобильной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" за две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.
