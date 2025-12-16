07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
01:30  16 декабря
"Все наши отложенные деньги потратили": рэпер OTOY рассказал, во сколько ему обошлась свадьба
17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
UA | RU
16 декабря 2025, 07:27

Украинские бойцы за сутки ликвидировали 1150 оккупантов – Генштаб

16 декабря 2025, 07:27
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1150 оккупантов, 9 танков, шесть бронемашин, 67 артиллерийских систем, а также 177 единиц автомобильной техники врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 16 декабря 2025

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" за две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.

В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
