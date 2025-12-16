20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
14:55  16 декабря
Стало известно, когда возобновит работу Херсонская ТЭЦ
14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2025, 20:35

Хищение на теплоснабжении: на Прикарпатье разоблачили схему более чем на 70 миллионов

16 декабря 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье разоблачена схема завладения бюджетными средствами в сфере теплоснабжения. К этому оказались причастны учредители и должностные лица предприятий, занимавшихся производством и транспортировкой тепловой энергии

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что предприятия занимали доминирующее положение на рынке и влияли искусственно на формирование тарифов. Они подавали в уполномоченные органы расчеты, в которых завышали расходы и занижали реальные показатели потерь тепловой энергии.

В результате из бюджета системно использовали деньги в пользу частных предприятий. По результатам экспертизы, за период с 2021 по 2023 год эта схема нанесла бюджету ущерб более чем на 71 миллион гривен.

"В рамках досудебного расследования проведено 9 обысков. Изъяты мобильные телефоны, электронные носители, финансовая документация и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Четверым лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение средств прокуратура Ивано-Франковская область
Хищение средств на укрытии для детей: в Киеве строительной компании "переплатили" почти 2 миллиона за укрытие в школе
15 декабря 2025, 13:15
Не учли помощь и завысили себестоимость: прокуратура Винницы вернула в бюджет 4,1 млн грн
04 декабря 2025, 21:00
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире
16 декабря 2025, 21:02
Мужчину нашли окровавленным на скамейке: в Днепре судили нападающего, устроившего резню
16 декабря 2025, 20:55
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 20:44
Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"
16 декабря 2025, 20:36
Россия отклонила предложение ЕС о рождественском перемирии
16 декабря 2025, 20:32
Четыре автомобиля попали в ДТП в Ровенской области: пострадали мужчина, жена и ребенок
16 декабря 2025, 20:24
Готовы ли США реально вступить в конфликт с Россией в случае новой агрессии?
16 декабря 2025, 20:12
Святослав Вакарчук спел колядку в Лондоне на благотворительном концерте
16 декабря 2025, 20:03
Украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге
16 декабря 2025, 19:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »