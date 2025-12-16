Фото: Нацполиция

На Прикарпатье разоблачена схема завладения бюджетными средствами в сфере теплоснабжения. К этому оказались причастны учредители и должностные лица предприятий, занимавшихся производством и транспортировкой тепловой энергии

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что предприятия занимали доминирующее положение на рынке и влияли искусственно на формирование тарифов. Они подавали в уполномоченные органы расчеты, в которых завышали расходы и занижали реальные показатели потерь тепловой энергии.

В результате из бюджета системно использовали деньги в пользу частных предприятий. По результатам экспертизы, за период с 2021 по 2023 год эта схема нанесла бюджету ущерб более чем на 71 миллион гривен.

"В рамках досудебного расследования проведено 9 обысков. Изъяты мобильные телефоны, электронные носители, финансовая документация и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Четверым лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.

