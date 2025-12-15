Ілюстративне фото

В Україні перед новорічними святами традиційно змінюються ціни в магазинах. Стало відомо, як змінилась вартість овочів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Помідори в Україні продовжують дорожчати: середня вартість піднялась до 70-100 гривень за кілограм. Огірки при цьому подешевшали до 90-120 гривень за кілограм. Білокачанна капуста подешевшала до 6-10 гривень за кілограм. Пекінська і цвітна капуста теж впали в ціні: до 16-20 та 25-35 гривень за кілограм.

Кілограм броколі подорожчав до 70-90 гривень. Редиска зросла в ціні до 25-40 гривень за кілограм. Зелена цибуля подорожчала до 100-120 гривень за кілограм.

