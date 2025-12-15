11:22  15 грудня
15 грудня 2025, 10:41

Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк

15 грудня 2025, 10:41
Фото: з особистого архіву
Цьогоріч 1442 ветеранів та членів їхніх сімей отримали гранти за державною програмою "Власна справа" на загальну суму понад 694 млн грн. Це зі свого боку дало змогу створити 2802 нових робочих місця

Такі цифри озвучили в партії "Слуга Народу", передає RegioNews.

В політичній силі додали, що вже з наступного року українська влада розширює цю програму, збільшуючи суми виплат. Так, розмір гранту для власної справи, яка не передбачає створення робочих місць, становитиме до 100 тис. грн. За створення одного робочого місця надаватимуть до 200 тис. грн, за два робочі місця – до 350 тис. грн.

Окрім того, додають у політичній силі, збільшено суму грантів для молоді (18-25 років), яка зможе отримати від держави до 200 тис. грн на старт бізнесу.

Розширено також підтримку, як зазначають у партії "Слуга Народу", і для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Тепер гранти можуть отримувати їхні батьки, дорослі діти, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Водночас сім’ям загиблих захисників і захисниць надаватимуть до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

"Запускаючи програму "Власна справа", держава мала на меті вирішити одразу кілька завдань. Передусім – дати українцям реальний інструмент для втілення власних підприємницьких задумів: допомогти тим, хто хоче розпочати бізнес із нуля, модернізувати наявну справу чи розширити невелике виробництво, відкрити кав’ярню, фермерське господарство, магазин або будь-який інший проєкт. Другим важливим завданням було створення нових робочих місць і стимулювання локальної економічної активності. Третя мета – змінити економічний ландшафт країни, посиливши роль малого та середнього бізнесу як фундаменту стійкого розвитку. Сьогодні програма демонструє відчутний ефект, що підтверджується конкретними цифрами. Завдяки "Власній справі" щонайменше 32 тис. українців змогли відкрити власний бізнес і згенерувати близько 46 тис. нових робочих місць. І ці показники продовжують зростати, адже механізм програми постійно вдосконалюється та підлаштовується під реальні запити людей", – зазначає голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

Вона резюмує, що подібні ініціативи й надалі відіграватимуть важливу роль у зміцненні добробуту громадян та формуванні фінансової стабільності в країні.

"І я особисто, і партія "Слуга Народу" послідовно підтримуватимуть усі ініціативи, які допомагають українцям ставати економічно сильнішими", – наголосила нардеп.

Нагадаємо, як раніше заявляли в партії "Слуга Народу", інша державна програма – "Гранти для переробних підприємств" – уже допомогла створити більше 20 тис. робочих місць та залучити в сферу промисловості понад 6,2 млрд грн інвестицій.

