19 августа 2025, 11:20

Елена Шуляк: В перерабатывающей промышленности уже создано 20 тыс. рабочих мест благодаря миллиардным инвестициям государства

19 августа 2025, 11:20
Фото: из личного архива
Государственная программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" уже помогла создать более 20 тыс. рабочих мест и привлечь в сферу промышленности свыше 6,2 млрд грн инвестиций, которые возвращаются государству и умножаются через уплаченные бизнесом налоги

Об этом сообщает глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Без развития бизнеса и без поддержки малых и средних предприятий невозможно построить стабильную и процветающую страну после войны. Важно подставить плечо экономике, которая является неотъемлемой частью в общем сопротивлении российскому вторжению. И государственная программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" является реальным инструментом! Партия "Слуга Народа" всегда поддерживает такие программы и, более того, наши народные депутаты часто присоединяются к разработке многих важных инициатив для отечественного бизнеса", – отмечает Елена Шуляк и добавляет, что она вместе со "Слугой Народа" сейчас работает также над тем, чтобы разработать новые и дополнительные механизмы поддержки предприятий, пострадавших от войны, не только в перерабатывающей, но и в других отраслях промышленности.

В рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий", как напоминают в партии "Слуга Народа", государство предоставляет крупные суммы финансирования:

  • до 8 млн грн – на создание или развитие перерабатывающего предприятия. Для большинства регионов финансирование проекта распределяется поровну: 50% за счет гранта и 50% за счет собственных средств предпринимателя. Однако государство предлагает и другие условия, добавляют в политсиле: 1 – если закупается оборудование украинского производства, то предприниматель вносит 30%, остальные 70% – грантовые средства государства; 2 – для производителей беспилотников, полиграфии, а также перерабатывающих предприятий в прифронтовых регионах государство покрывает 80% стоимости, участник программы – лишь 20%;
  • до 16 млн грн – на восстановление мощностей для перерабатывающих предприятий, которые пострадали от российской агрессии по всей Украине, – средства направляют на закупку, доставку и монтаж оборудования. Получить грант можно на условиях софинансирования: 20% – инвестирует производитель, 80% стоимости проекта восстановления покрывает государство. Средства для восстановления, обращают внимание в "Слуге Народа", предоставляют и тем предприятиям, которые ранее уже получали финансирование на развитие или создание предприятия по этой программе.

В обоих случаях, добавляют в политической силе, возвращать средства гранта не нужно, однако предприятие (созданное, развитое или восстановленное) должно создать 5 новых рабочих мест, работать не менее трех лет и исправно уплачивать налоги.

Подача заявок продолжается постоянно, документы можно подать через платформу "Дия".

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в разных регионах Украины уже открыто 287 центров жизнестойкости – это безопасные и доступные пространства, где каждый украинец может бесплатно обратиться за психологической или социальной помощью. Центры работают в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

