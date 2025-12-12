Урожай резко падает: USDA снизило прогноз для украинского подсолнечника

Иллюстрационное фото

Министерство сельского хозяйства США (USDA) изменило прогноз по урожаю подсолнечника в Украине. Теперь показатель стал меньше



Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

По мнению экспертов USDA, а Украине урожай подсолнечника будет около 10,5 млн т. ВР на 1,5 млн т меньше, если сравнивать с предыдущим прогнозом. При этом урожай в прошлом году составил 13 млн т.

Производство подсолнечного шрота было оценено в 4,3 млн т. В то же время мировая оценка возросла до 690,26 млн т благодаря рапсу в Канаде и Австралии. Благодаря этому компенсировали снижение производства семян подсолнечника в Украине и РФ.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).