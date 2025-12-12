Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Костополя установила водителя, сбившего 14-летнего пешехода и скрывшегося, пострадавший до сих пор находится в больнице с тяжелыми травмами

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Костополе полиция установила водителя, сбившего 14-летнего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 5 декабря около 17:30 на улице Сарненской. Парень получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Он до сих пор находится в больнице.

Место ДТП в Костополе

Согласно данным правоохранителей, во время наезда несовершеннолетний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по движению автомобиля. Совместно с управлением уголовного розыска и отделом уголовного анализа полицейские установили транспортное средство, причастное к происшествию.

Полиция нашла скрывшегося водителя

Легковое авто марки "Opel Astra" нашли по месту жительства 44-летнего жителя Костопольской громады. Мужчина признал, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Следователи расследуют уголовное производство и решают вопрос о вручении водителю подозрения.

Родители потерпевшего парня выразили благодарность полиции за оперативную работу в социальных сетях, отметив, что правоохранители быстро нашли водителя и установили обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Харькове, в котором тяжело травмировалась 25-летняя девушка после наезда автомобиля на проспекте Льва Ландау. Полиция продолжает устанавливать все детали происшествия и разыскивает свидетелей.