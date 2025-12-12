17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 20:07

В Ровенской области водитель сбил 14-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

12 декабря 2025, 20:07
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция Костополя установила водителя, сбившего 14-летнего пешехода и скрывшегося, пострадавший до сих пор находится в больнице с тяжелыми травмами

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Костополе полиция установила водителя, сбившего 14-летнего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 5 декабря около 17:30 на улице Сарненской. Парень получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Он до сих пор находится в больнице.

Место ДТП в Костополе

Согласно данным правоохранителей, во время наезда несовершеннолетний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по движению автомобиля. Совместно с управлением уголовного розыска и отделом уголовного анализа полицейские установили транспортное средство, причастное к происшествию.

Полиция нашла скрывшегося водителя

Легковое авто марки "Opel Astra" нашли по месту жительства 44-летнего жителя Костопольской громады. Мужчина признал, что именно он управлял автомобилем во время ДТП. Следователи расследуют уголовное производство и решают вопрос о вручении водителю подозрения.

Родители потерпевшего парня выразили благодарность полиции за оперативную работу в социальных сетях, отметив, что правоохранители быстро нашли водителя и установили обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП в Харькове, в котором тяжело травмировалась 25-летняя девушка после наезда автомобиля на проспекте Льва Ландау. Полиция продолжает устанавливать все детали происшествия и разыскивает свидетелей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Костопіль ДТП авария пешеход подросток травмы наезд Ровенская область
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Харькове, где в результате ДТП тяжело травмирована 25-летняя девушка
12 декабря 2025, 19:09
В Черновцах водитель сбил несовершеннолетних
12 декабря 2025, 16:55
Зарезал знакомого и пошел: в Ровенской области мужчина получил приговор за убийство
12 декабря 2025, 15:55
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Холостяк Тарас Цымбалюк признался, что на свидание на проекте ему ходить "напряжно"
12 декабря 2025, 21:30
Украина нарастила экспорт агропродукции: какие показатели всего за один месяц
12 декабря 2025, 21:15
В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах
12 декабря 2025, 20:50
В Черкасской области мужчина отрубил голову знакомому из-за бреда о "российском оккупанте"
12 декабря 2025, 20:40
"Так не получится": известная продюсер пояснила, почему у Потапа и Каменских за границей ничего не получается
12 декабря 2025, 20:30
Певец Степан Гига скончался в больнице - СМИ
12 декабря 2025, 20:25
В Киеве аниматор в полицейской форме задержал Санту в клубе во время шоу: за это ему светит штраф 34 000 грн
12 декабря 2025, 20:24
Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, – The Telegraph
12 декабря 2025, 19:47
На Днепропетровщине два брата "отжимали" чужие земельные участки
12 декабря 2025, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »