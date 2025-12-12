17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 19:23

Чому в Україні зростають тарифи мобільних операторів: експерт назвав ключові причини

12 грудня 2025, 19:23
Фото: ілюстративне
Подорожчання тарифів мобільних операторів пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та інфляційним тиском на обладнання

Про це на своїй сторінці заявив консультант ринку телекомунікації, ІТ та медіа Анатолій Фроленков, передає RegioNews.

Тарифи мобільних операторів в Україні зростають, і експерти пояснюють це кількома ключовими чинниками. За словами спеціаліста телеком-ринку Анатолія Фроленкова, значного стрибка цін на рівні 3000–5000 гривень очікувати не варто, але подорожчання неминуче. Підтримка мереж під час війни обходиться операторам значно дорожче, ніж у мирний час.

Основними причинами зростання тарифів є вартість електроенергії, пального та обладнання. Енергопостачання для бізнесу подорожчало на 60% у пікові години, а телеком-обладнання працює цілодобово. Використання пального для генераторів зросло у 5–10 разів, щоб мережа залишалася активною під час відключень.

Через високий рівень інфляції подорожчали акумулятори, кабелі та комутатори, а також інші компоненти, які залежать від курсу валют. Крім того, оператори інвестують у підвищення живучості мереж, а відновлення пошкоджених базових станцій на сході та півдні країни створює додаткові постійні витрати.

Фроленков підкреслив, що витрати на підтримку зв’язку – це необхідна плата за безперервну роботу мережі.

"Тому – донатьте на ЗСУ і заплатіть оператору, щоб залишатися на зв’язку та мати можливість продовжувати підтримку наших захисників", – зазначив експерт.

Нагадаємо, вчора Національний банк встановив офіційний курс євро на сьогодні на рівні 49,5 грн – новий історичний максимум, що майже на 30 копійок більше за попередній день.

