Фото: ілюстративне

Про це на своїй сторінці заявив консультант ринку телекомунікації, ІТ та медіа Анатолій Фроленков, передає RegioNews.

Тарифи мобільних операторів в Україні зростають, і експерти пояснюють це кількома ключовими чинниками. За словами спеціаліста телеком-ринку Анатолія Фроленкова, значного стрибка цін на рівні 3000–5000 гривень очікувати не варто, але подорожчання неминуче. Підтримка мереж під час війни обходиться операторам значно дорожче, ніж у мирний час.

Основними причинами зростання тарифів є вартість електроенергії, пального та обладнання. Енергопостачання для бізнесу подорожчало на 60% у пікові години, а телеком-обладнання працює цілодобово. Використання пального для генераторів зросло у 5–10 разів, щоб мережа залишалася активною під час відключень.

Через високий рівень інфляції подорожчали акумулятори, кабелі та комутатори, а також інші компоненти, які залежать від курсу валют. Крім того, оператори інвестують у підвищення живучості мереж, а відновлення пошкоджених базових станцій на сході та півдні країни створює додаткові постійні витрати.

Фроленков підкреслив, що витрати на підтримку зв’язку – це необхідна плата за безперервну роботу мережі.

"Тому – донатьте на ЗСУ і заплатіть оператору, щоб залишатися на зв’язку та мати можливість продовжувати підтримку наших захисників", – зазначив експерт.

Нагадаємо, вчора Національний банк встановив офіційний курс євро на сьогодні на рівні 49,5 грн – новий історичний максимум, що майже на 30 копійок більше за попередній день.