Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1400 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, 16 артиллерийских систем, а также 107 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:

Напомним, на Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" обнаружили и уничтожили еще две реактивные системы залпового огня противника Тип-63.