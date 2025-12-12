Потери врага: бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 1400 российских оккупантов
Силы обороны продолжают наносить значительные потери вражеской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1400 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, 16 артиллерийских систем, а также 107 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, на Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" обнаружили и уничтожили еще две реактивные системы залпового огня противника Тип-63.
