12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 16:33

Українські прикордонники знищили зенітку і позиції росіян на Півдні

12 грудня 2025, 16:33
фото: ДПСУ
На Півдні аеророзвідники Держприкордонслужби, під час денного моніторингу виявили особовий склад РФ, який облаштовував позицію та укриття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Не вагаючись, оператори БпЛА вирішили атакувати ворога.

Завершився рейд прикордонників ефектним знищенням зенітної установки ЗУ-23-2.

"Державна прикордонна служба України цілодобово стоїть на захисті держави та є невід’ємною складовою Сил оборони України", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники виявили та знищили 2 реактивні системи залпового вогню росіян в Донецькій області. Це сталося на Лиманському напрямку.

12 грудня 2025
