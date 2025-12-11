Украинские штурмовики подняли государственный флаг в центре Покровска

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Таким образом, украинские военные опровергли фейковые заявления российской пропаганды о якобы захвате города.

"Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию", – говорится в подписи к ролику.

Как сообщалось, российская армия продолжает продвигаться в Донецкой области. Российские захватчики за прошедшие сутки имели успехи на Славянском и Покровском направлениях.