12 грудня 2025, 16:09

Зеленський вирушає до Берліна для переговорів про припиненню вогню в Україні

12 грудня 2025, 16:09
фото: Офіс Президента України
У понеділок, 15 грудня, президент Володимир Зеленський прибуде з візитом до столиці Німеччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bild.

Німецька сторона поки що не підтвердила інформацію про приїзд Зеленського. Однак журналісти видання звернули увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі і в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується.

"У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів", – зазначили у берлінській поліції.

Раніше повідомлялось, що на початку наступного тижня у Берліні планується зустріч, присвячена можливому припиненню вогню в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив депутатів підготувати законодавчі зміни, які дадуть змогу провести вибори під час воєнного стану. Експерти зауважили, що він готується до виборів.

12 грудня 2025
