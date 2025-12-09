19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 19:45

В Украине резко изменились цены на помидоры: сколько теперь стоит килограмм

09 декабря 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине изменяются цены на импортные томаты. Стало известно, как изменились ценники на полках супермаркетов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На этой неделе импортных помидоров на украинском рынке стало больше. В результате оптовые цены на помидоры снизились до уровня 65 – 75 гривен за килограмм (1,54 – 1,78 доллара за килограмм). Это на 13% меньше, чем на прошлой неделе.

Трейдеры отметили, что при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и дальше уступать покупателям. Это будут делать для того, чтобы нереализованная продукция не скапливалась на складах.

В среднем томаты в украинских супермаркетах стоят так:

  • Auchan 155,10 гривны;
  • Novus 99,00 гривны;
  • АТБ 99,89 гривны;
  • Varus 97,90 грн;
  • Сильпо 99 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Новогодний стол украинцев в 2025 году обойдется дороже: сколько нужно иметь в кошельке
08 декабря 2025, 19:52
Цены на тепличные огурцы в Украине растут: что будет дальше
07 декабря 2025, 18:30
Стоимость борщового набора: какими будут цены в Украине до конца года
04 декабря 2025, 23:50
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
За народную депутатку Анну Скороход внесли более 3 млн грн залога
09 декабря 2025, 20:50
В Сумах полиция разыскала мужчину, устроившего стрельбу по четырем подросткам
09 декабря 2025, 20:29
В Украине трагически погиб британский военный
09 декабря 2025, 20:19
В Киеве провели в последний путь певца ADAM: похороны собрали семью, друзей и известных артистов
09 декабря 2025, 20:12
Народной депутатке Скороход избрали меру пресечения
09 декабря 2025, 20:05
Вместо того чтобы строить укрытие, друзья Зеленского все разворовывали
09 декабря 2025, 19:57
Харьковщина простилась с 34-летним полицейским Анатолием Петиком, погибшим на фронте
09 декабря 2025, 19:46
В Украине хотят уволить министра образования и науки
09 декабря 2025, 19:43
Как будут выключать свет в Украине 10 декабря
09 декабря 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »