В Украине резко изменились цены на помидоры: сколько теперь стоит килограмм

Иллюстративное фото

В Украине изменяются цены на импортные томаты. Стало известно, как изменились ценники на полках супермаркетов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На этой неделе импортных помидоров на украинском рынке стало больше. В результате оптовые цены на помидоры снизились до уровня 65 – 75 гривен за килограмм (1,54 – 1,78 доллара за килограмм). Это на 13% меньше, чем на прошлой неделе.

Трейдеры отметили, что при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и дальше уступать покупателям. Это будут делать для того, чтобы нереализованная продукция не скапливалась на складах.

В среднем томаты в украинских супермаркетах стоят так:

Auchan 155,10 гривны;

Novus 99,00 гривны;

АТБ 99,89 гривны;

Varus 97,90 грн;

Сильпо 99 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.