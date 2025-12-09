21:52  09 декабря
09 декабря 2025, 23:50

В Украине снова подорожали овощи: сколько сейчас придется тратить в магазинах

09 декабря 2025, 23:50
Иллюстративное фото
В Украине на прошлой неделе снова были колебания цен на продукты. Стало известно, какие овощи подорожали, а какие стали дешевле

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Картофель за прошлую неделю подорожал до 9-12 гривен за килограмм. Белокочанная капуста выросла в цене до 8-10 гривен за килограмм. Огурцы стали дороже: стоимость выросла до 90-160 килограмм – это максимальный показатель за последние восемь лет.

При этом лук упал в цене до 4-9 гривен за килограмм. Сладкий перец вернулся на цены в предыдущие недели: стоимость опустилась до 90-110 гривен за килограмм. Редис подешевел до 20-40 гривен за килограмм.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

