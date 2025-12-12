17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 16:30

В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер платити за кілограм

12 грудня 2025, 16:30
Ціни на білокачанну капусту в Україні змінились. Якщо минулого року українським фермерам вдавалось активно підвищувати ціни, то зараз ситуація інакша

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі на українському ринку білокачанна капуста в середньому коштує 3-9 гривень за кілограм. Це в середньому на 17% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Чергове падіння ціни експерти пояснили тим, що виробництво збільшилось. При цьому темпи збуту лишились невисокими.

Зокрема, капусту пропонують ті господарства, які не мають обладнаних сховищ. Ті, які мають умови для збереження якісної продукції, відмовляються від продажу та чекають вищих цін. Якщо порівнювати з минулим роком, то капуста в Україні подорожчала на 78%.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

12 грудня 2025
